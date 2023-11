Forza Italia e ’Noi Moderati’ insieme alle elezioni

A Savignano Forza Italia e Noi Moderati saranno insieme nelle elezioni comunali del 9 giugno 2024. Il Centro, dagli ’azzurri’ a Noi Moderati, condividono il progetto di governo per la città per dare certezze dell’azione amministrativa, sicurezza e serenità ai savignanesi. L’incontro tra le due forze moderate si è svolto a Savignano e ha sancito la comunione di intenti in vista delle prossime elezioni amministrative. All’incontro erano presenti: Giovani Rodero, delegato comunale di Forza Italia per le elezioni, Ombretta Pecci dirigente di Forza Italia, Alessandro Nicolini già vice-presidente del Consiglio Comunale e più volte consigliere di Forza Italia e Maurizio Marendon di Noi Moderati.

"Siamo due delle quattro forze di centrodestra e intendiamo c

realizzare la nuova Savignano a misura delle persone - hanno detto dopo l’incontro -. Urge una politica per la famiglia, dobbiamo pensare ai bambini, anche a quelli non ancora nati, difendiamo il mondo del lavoro unendo imprenditori, operai, commercianti, professionisti, agricoltori, artigiani, e i nostri anziani che hanno fatto molto per il Paese. Sosteniamo giovani che cercano un impiego. Abbiamo il diritto di vivere in città pulite, sostenibili e sicure da tutti i punti di vista. "Vivere bene, tutti!" è lo slogan che guiderà le nostre azioni".

e.p.