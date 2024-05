Forza Italia, in campo 26 candidati: "La nostra priorità è la sicurezza"

"Vogliamo conquistare la doppia cifra alle Europee e ottenere re un grande risultato alle comunali unitamente alla vittoria del centrodestra a Cesena".

È l’obiettivo dichiarato alla conferenza di presentazione della lista dei candidati alle comunali di Forza Italia e della candidata al Parlamento Europeo on. Rosaria Tassinari. Il coordinatore provinciale Giuseppe Bettini ha ricordato l’anniversario dell’alluvione, elogiato "l’impegno straordinario dei volontari e l’operato del Governo".

"Il partito è in grande salute - ha aggiunto –. Dopo la morte di Berlusconi, senza di cui non sarebbe esistito il centrodestra, tanti si sono avvicinati a Forza Italia e i favori aumentano. Noi siamo moderati e ci presentiamo decisi, ma con garbo. La squadra assemblata per le comunali è forte e rappresentativa".

Il capolista è l’ex dirigente del Commissariato, Michele Pascarella, commissario cittadino di Forza Italia. "La sicurezza - ha messo in luce – è la nostra priorità del programma per le amministrative".

Oggi alle 16.30 FI tiene un confronto a Cesena Fiera con le organizzazioni sindacali delle forze dell’ordine, aperto a cittadini e imprese. "Analizzeremo insieme - ha spiegato Pascarella – il fenomeno dell’aumento dei reati che colpiscono imprese, cittadini ed esponenti delle forze dell’ordine e presenteremo le nostre proposte per aumentare i livelli di sicurezza sul territorio cesenate".

"Chi vota Forza Italia sceglie il partito popolare europeo, il futuro governo dell’Europa - ha messo in luce l’on. Rosaria Tassinari candidata all’europarlamento –. Il nostro segretario nazionale Tajani è sceso in trincea e anche io ho fatto la stessa scelta per difendere i nostri valori: l’europeismo, la libertà, la persona,e la vita".

Tra i candidati ci sono anche moglie e marito: Giammaria Rigoni e Fabiola Zavalloni, artigiani nel cuore della città.

"Il centro deve essere più raggiungibile, protetto e curato: troppi negozi chiudono", hanno rimarcato. In lista anche Vittorio Foschi, architetto e ex dirigente comunale all’Urbanistica, ora in pensione. Per l’architetto Andrea Gozzoli, in forza all’Ausl, "il Bufalini va riportato al livello di trent’anni fa quando era tra i 30 migliori ospedali d’Italia. Non basta l’eccellenza solo per pochi settori".

Gli altri candidati sono Flaviano Rigoni, Marco Bazzocchi, Davide Brunelli, Marcella Currà, Francesco Di Luzio, Pietro Esposito, Malicoumba Faye, Angela Maria Flagiello, Caterina Gallo, Raffaele Giusto, Marcello Guaiana, Vittorio Guida, Mercy Okoruwa, Lucrezia Pasolini, Silvia Piraccini, Raffaele Procicchiani, segretario nuovo Psi, Patrizia Raso, Gianluca Sannino, Maria Antonietta Rossi, Simona Suzzi