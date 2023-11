Forza Italia, ’Uniamo le eccellenze della città’

A Savignano Forza Italia scende in campo per costruire un progetto per le amministrative del 2024 con lo slogan ’Uniamo le eccellenze della città’. Dice Giovanni Rodero delegato comunale per le elezioni 2024: "E’ un invito a unire le forze per un progetto condiviso di cambiamento alla guida di Savignano. E’ la nostra proposta che guarda oltre le convenienze e i personalismi e invita i cittadini a scendere in campo. Le formazioni politiche e i cittadini costruiscono un progetto per la città e per il loro futuro con serenità. Per preparare un futuro certo e sereno occorre il contributo di molti. Nessuno da solo possiede le soluzioni ai problemi della città e questo dovrebbe spingere tutti a trovare le giuste contromisure insieme".

Rodero lancia un appello: "Mettiamo insieme le persone. Perché in città abbiamo tante eccellenze e professionalità in tutti i campi. Savignano costruirà un progetto di città serio, attuabile e fecondo. L’obiettivo è il bene comune, la città amministrata con il buon senso e la forza dello stare insieme. La prospettiva futura è avere una città fatta su misura delle persone, vivibile, bella, sapiente, preparata e con una alta qualità della vita. Vale la pena impegnarsi in questo sforzo comune? Noi pensiamo di sì e come Forza Italia faremo la nostra parte".

e.p.