Forze dell’ordine, due giorni di aggiornamento

Uomini della Polizia locale e Carabinieri sono arrivati a Gambettola da sei regioni per un corso di aggiornamento. La convention, iniziata venerdì mattina e dedicata alla formazione di pubblici ufficiali e conclusasi ieri, è stata organizzata dalla sezione Ipa (Internazional Police Association) di Cesena, in collaborazione con la Polizia locale di Gambettola, guidata dal comandante Maurizio Marchi.

L’argomento centrale del corso è stato: ’Le modifiche alla procedura penale nella attività di controllo sulla strada, in seguito alla riforma Cartabia’. Docente del corso è stato Visani Mirko di Faenza, qualificato e conosciuto esperto in materia di polizia giudiziaria. Hanno partecipato un centinaio di persone provenienti da Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il Comune di Gambettola ha messo a disposizione la sala Fellini e ha dato il suo patrocinio e la sindaca Letizia Bisacchi in un breve saluto ha sottolineato quanto sia importante per il Comune e per i suoi cittadini avere un Corpo di Polizia locale efficiente e qualificato in grado di gestire e risolvere con equilibrio tutte le diverse situazione che si presentano. Il ricavato del corso sarà utilizzato dall’Ipa di Cesena per una raccolta di aiuti da inviare alla popolazione della Ucraina. Vincenzo D’Altri