Foschi: "Via Battisti è piena di sporcizia"

"L’ingresso di via Cesare Battisti in pieno centro storico a Savignano sul Rubicone continua a essere deturpato dalla sporcizia". L’affermazione è di Marco Foschi capogruppo e consigliere comunale della lista civica Savignano Oltre che aggiunge: "E’ inaccettabile continuare a vedere via Battisti, uno degli ingressi del centro storico di Savignano, deturpato da sporcizia di ogni genere. Devo purtroppo prendere posizione su questa inaccettabile situazione. Lo faccio a nome di tantissimi concittadini che sono esasperati. Avevo già denunciato a livello istituzionale questa situazione il 4 marzo 2022 con una interrogazione in consiglio comunale. La risposta da parte dell’amministrazione comunale fu che si sarebbero presi provvedimenti. Dopo i primi giorni la situazione è migliorata, poi piano piano la sporcizia è tornata a deturpare la via. Il centro storico dovrebbe essere per ogni città il salotto dove i cittadini possano fare aggregazione e incontrarsi. Sicuramente con situazioni di questo tipo oltre che allontanare i Savignanesi non si attirano certo visitatori".

Marco Foschi aggiunge che questa è la situazione disastrosa di sporcizia che si respira in città parecchi giorni della settimana. E’ iniziato tutto da quando si è cambiato il tipo di raccolta passando alla differenziata che, come lista civica Oltre, viene condivisa e aggiunge: "Però quando ci si rende conto che il metodo di raccolta è sbagliato bisogna intervenire e modificare altrimenti la città e purtroppo a Savignano il centro storico già ha altri grossi problemi, ne soffre ancora di più. Chiedo all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti, in tempi brevi".

Ermanno Pasolini