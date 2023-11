Fossa, tre domeniche da leccarsi i baffi

Al via la 48° Fiera del Formaggio di Fossa Dop. Tutta Sogliano al Rubicone si prepara ad aprire le porte a viaggiatori, turisti enogastronomici e appassionati della buona tavola. L’evento, che animerà le piazze e i vicoli del centro storico durante le domeniche del 19, 26 novembre e 3 dicembre, è diventato un appuntamento rinomato a livello nazionale, celebrando la storia affascinante del Formaggio di Fossa. Oltre al rinomato Formaggio di Fossa, considerato un tesoro fin dai tempi di Plauto, la Fiera offrirà l’opportunità di degustare e acquistare altri prodotti tipici soglianesi, tra cui il Savòr, la Saba, le Teglie in argilla di Montetiffi, ideali per la cottura della piadina, miele, salumi, e molto altro. Le eccellenze enogastronomiche non si fermeranno qui, con vini e formaggi provenienti da diverse regioni d’Italia. Tra gli eventi principali: "5 Ristoranti in Piazza": cinque ristoratori soglianesi proporranno 5 menù a base di Formaggio di Fossa (e non solo), da gustare in un’ampia area riscaldata e al coperto. "E Zir dal Fosi": percorso di degustazione a base di formaggio di fossa e abbinamenti con vini presso le 6 Fosse nel centro storico di Sogliano al Rubicone, in collaborazione con il "Consorzio dei Vini di Romagna". Il costo di 20 euro comprende un calice di vetrotasca portacalice e 6 assaggi di Formaggi di Fossa di Sogliano abbinati a vini locali. Il tradizionale pranzoristoro presso i locali della Pro Loco di Sogliano sarà un’opportunità imperdibile. Numerosi gli eventi collaterali che arricchiranno l’esperienza gastronomica della fiera, tra spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, convegni, concerti, laboratori, un’area dedicata ai bambini e al divertimento con animazioni e giochi antichi. Un servizio navetta sarà in funzione tutto il giorno dal parcheggio grande delle scuole.

Ermanno Pasolini