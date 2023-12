Fosso della Cappella, terminati i lavori di messa in sicurezza

"Il programma di messa in sicurezza dei fiumi e dei torrenti del nostro territorio, che curiamo e aggiorniamo periodicamente, sta procedendo secondo il programma previsto e anche quest’anno ha visto portare a compimento le opere messe in calendario".

Queste le parole con le quali il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, comunica i lavori di messa in sicurezza su fiumi e torrenti. Poi il primo cittadino entra nei dettagli: "In particolare, la scorsa settimana sono terminate le opere di messa in sicurezza del Fosso della Cappella (nella foto - che attraversa da ovest a est nella zona nord il paese termale e si getta poi nel Savio) a Bagno, che abbiamo gestito in collaborazione con il Settore Ambiente dell’Unione Comuni Valle Savio.

Al fine di rendere il torrente sicuro per l’abitato circostante ed anche per il decoro urbano, sono state eseguite opere di diradamento delle presenze arboree eccessive e pericolose lungo l’asta del torrente ed è stata realizzata, altresì, la pulizia dell’alveo, ma soprattutto è stato ricostruito ed è stato messo in sicurezza l’argine di confine con l’abitato. I lavori sono completati con la realizzazione e posa della nuova staccionata di protezione, in tronchi di legno, nella parte più bassa della scarpata sovrastante il letto del corso d’acqua".

Il primo cittadino del Comune termale conclude poi: "Inoltre, in questi giorni, stanno proseguendo i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza dell’argine del fiume Savio in corrispondenza con i Giardini pubblici di via Lungosavio nord, argine che è stato danneggiato dalle forti fiumane, in occasione delle alluvioni dei mesi di maggio e luglio scorsi".

Gilberto Mosconi