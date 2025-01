Foto e ricordi del borgo-castello nel libro ’Calbano: tracce di vita’

E’ fresco di stampa "Calbano: tracce di vita", il primo libro che racconta storia e vita di Calbano, il piccolo borgo-castello, che sovrasta la città di Sarsina. L’opera è stata pensata e realizzata dal sarsinate don Daniele Bosi, parroco di Villachiaviche di Cesena, al solo scopo di fissare nel tempo ricordi e immagini su quel piccolo puntino di mondo, che ha tanto da raccontare. "Ho composto il libro in poco più di due mesi, nel tempo libero dal ministero parrocchiale, pochissimo in realtà - dice don Bosi -. Il volume è formato da 480 pagine con 665 immagini, 358 delle quali sono state scattate da me fin dalla fanciullezza e le altre sono tutte foto d’epoca, raccolte dalle singole famiglie". "Devo ringraziare alcune persone del posto - aggiunge don Bosi - con le quali ho costruito insieme questo lavoro: Walter Castellucci, Simona e Graziella per il dono di alcune foto, per le loro testimonianze e per i loro aggiornamenti, Isidoro Castellucci per vari chiarimenti e memorie, il sindaco di Sarsina Enrico Cangini per il suo sostegno, per l’amicizia e per il caldeggiare il mio lavoro corredato dalla sua presentazione. Grazie, altresì, a Alessandra e Sandra Gori, a Marta Perini per il dono delle foto, a Gledi Bartolini e Aldina Freschi per aver messo a disposizione foto di famiglia e per le loro segnalazioni. Un particolare ringraziamento a Roberto Castellucci, oltre che per la fornitura di diverse fotografie, per il suo lungo racconto-testimonianza". Il libro, distribuito gratuitamente, si può trovare da Walter Cavallucci a Calbano, al Centro Informativo di Via 4 Novembre a Sarsina, dalla famiglia di don Daniele a Sarsina e nella parrocchia di Villachiaviche.