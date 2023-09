Foto sulla spiaggia, finale del concorso

Oggi è l’ultimo giorno in cui è possibile partecipare al nuovo concorso fotografico organizzato dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico in collaborazione con Living, che consente agli amanti della spiaggia di diventare protagonisti nel calendario delle maree 2024 che sarà stampato a fine anno. Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Le persone interessate devono consultare il regolamento su internet (bit.lyConcorsoFotoSpiaggia). L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la creatività artistica degli utenti e dei frequentatori della spiaggia di Cesenatico attraverso l’utilizzo della fotografia. Il tema del concorso è catturare i momenti di vita e di socialità della spiaggia, durante il periodo estivo nel suo massimo splendore e anche nella tranquillità di fine stagione. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione on line all’indirizzo https:forms.gle9To5dyLrHPjNo36M8. Una volta scelti gli scatti (massimo cinque per ciascun iscritto), devono essere inviati tramite mail all’indirizzo [email protected]. Le foto devono essere in formato digitale jpeg, di dimensione massima 20x30 centimetri, con una risoluzione minima di 300 dpi. La dimensione massima di ogni file è di 10 MB. Ogni immagine dovrà essere accompagnata da una frase o da un breve testo. Il termine ultimo è oggi, mercoledì. Nel modulo di partecipazione online dovrà essere indicato obbligatoriamente il nome completo del partecipante, l’indirizzo e-mail e un recapito telefonico. Le immagini verranno valutate da una giuria composta da personale della Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico, esperti di comunicazione e un fotografo professionista. Dopo il 30 settembre saranno comunicati i vincitori.

Giacomo Mascellani