Fotografate le insidie del Parco del Savio

Domani alle 16 al palazzo del Ridotto, quattro classi del liceo linguistico Alpi (3A, 3C, 3D, 5C ) coinvolte nel progetto “Dolci Acque” a cura di Alchemico Tre, presenteranno a una giuria di esperti opere fotografiche realizzate durante un hackathon svoltosi il 31 gennaio. A dare il via alla competizione sarà l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi.

L’evento è aperto al pubblico (necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected]) ed realizzato grazie al finanziamento del bando ’Giovani per il territorio 2022: la cultura che cura’promosso da Regione Emilia Romagna e Comune di Cesena, per valorizzare il parco del Fiume Savio e sensibilizzare sull’emergenza idrica.

’Dolci Acque’ è un progetto multidisciplinare biennale iniziato a novembre che sollecita la creatività delle nuove generazioni, partendo dall’esplorazione del Fiume Savio di Cesena e dalla riflessione sul tema degli ecosistemi fluviali in pericolo. Il contest fotografico rappresenta la conclusione della prima fase di ’Dolci Acque’, e ha coinvolto 105 studenti del liceo linguistico Alpi. Grazie alla collaborazione di Fai Cesena e Museo dell’Ecologia, gli studenti hanno appreso nozioni sull’ecosistema fluviale sul parco del Fiume Savio e su monumenti e luoghi della città legati al fiume, poi è stato realizzato un laboratorio di fotografia per smartphone e uno di scrittura creativa. Infine le quattro classi si sono cimentate in un hackathon, evento con esperti di diversi settori dell’informatici, durante il qualesono state scattate fotografie dedicate al rapporto tra uomo e acqua a Cesena. I 14 scatti sono stati realizzati con tecniche diverse (collage, studio e scatto in esterna).

La foto vincitrice sarà pubblicata sui canali di comunicazione del Comune di Cesena e di Alchemico Tre Aps. Una classe dell’istituto Versari creerà poi una campagna di comunicazione con laboratorio di drammaturgia rivolto a giovani under e spettacolo itinerante finale.