Fotografia e intelligenza artificiale: "Mi aiuta a immaginare il futuro"

"L’intelligenza artificiale non è il nemico, ma andrebbe usata per scopi positivi". Dalla comunità agricola di Skagit valley nello stato di Washington, all’instabilità politica del Libano, fino al Si fest di Savignano sul Rubicone. Uno dei grandi protagonisti della nuova edizione del festival di fotografia è l’americano Michael Christopher Brown, fotoreporter, artista e pioniere nell’utilizzo della tecnologia nell’arte e nel giornalismo. Al centro del progetto in esposizione l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per produrre immagini distopiche legate al possibile futuro degli ambienti rurali e agresti, per osservarne possibili cambiamenti ambientali, politici e tecnologici. Il Si fest aprirà le porte della sua mostra dal 12 al 28 settembre.

Brown, come nasce questo progetto? "Nel 2023 ho cominciato a sperimentare con l’intelligenza artificiale, la utilizzo per dare corpo a idee e possibilità legate al passato e al futuro. Da piccolo ho vissuto in una comunità agricola, perciò nel mio progetto mi chiedo cosa potrebbe accadere a quella comunità nei prossimi anni…".

Cosa potrebbe accadere secondo lei? "Cerco di essere ottimista e credere in un futuro migliore, però allo stesso tempo ho creato anche diverse immagini distopiche e apocalittiche. Sono molto interessato, però, a immaginare delle futuristiche macchine agricole".

È mai stato in Italia? "Sì, esporre nel vostro Paese è una soddisfazione, c’è una lunga tradizione di apprezzamento per l’arte e la fotografia. Il mio progetto è realizzato con l’Ai, ma si tratta comunque di una rielaborazione di foto preesistenti, di qualcosa, dunque, che ha un’anima, un valore".

Che ne pensa del rapporto tra arte e tecnologia? "Sono diventato fotografo grazie al mio interesse per i miti e per la comunicazione visiva, perciò nutro molto interesse nei confronti dei mezzi che ci permettono di esprimerci. Penso che la tecnologia sia affascinante, anche se non priva di rischi. Dovremmo sfruttare queste immense possibilità per produrre qualcosa di positivo e utile per la comunità".

Quale crede sia il ruolo dell’arte oggigiorno? "Come accaduto nei secoli scorsi, l’arte ha il compito di parlarci di ciò che accade nel mondo e delle nostre percezioni. Uno dei miei artisti preferiti è Banksy, proprio perché ci ricorda come affrontiamo le cose che accadono intorno a noi. L’intelligenza artificiale, per me, è come un film di Fellini: anche se quegli eventi non sono accaduti davvero, non vuol dire che per questo non possano insegnarci qualcosa di buono".

Su cosa sta lavorando ora? "Sto portando il mio rapporto con l’intelligenza artificiale a un nuovo livello: portare concretamente nel mondo reale ciò che non esiste, ma che posso pensare: ho cominciato creando un paio di scarpe per mia figlia".