Fotografia e presepi: i premiati

Alla presenza del sindaco Mauro Graziano, nella sala dell’Arengo del Castello Malatestiano di Longiano si è svolta la cerimonia di premiazione del primo concorso fotografico dedicato alla manifestazione Longiano dei presepi, organizzato dalla Fondazione Tito Balestra. Primo classificato Paolo Partisani che ha ricevuto un soggiorno per due persone per due notti in un B&B di Longiano, seconda classificata Melanie Guiducci con un un soggiorno di una notte in B&B. Infine, terzo classificato Marco Della Pasqua con un buono per una cena in un ristorante longianese per due persone, mentre la quarta classificata Mara Dell’Aquila ha ricevuto due biglietti gratuiti per la visita al museo d’arte Balestra.

