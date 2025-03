Fototeca Marco Pesaresi, il regolamento non convince

Durante l’ultimo consiglio comunale di Savignano sul Rubicone è stato approvato il regolamento della Fototeca Marco Pesaresi, un progetto di grande valore per la città, finalizzato a conservare e valorizzare il patrimonio fotografico locale. Un’iniziativa sicuramente importante, che merita il massimo sostegno. Alcune riserve tuttavia sono state espresse da Kitty Montemaggi, coordinatrice di Fratelli d’Italia: "Alcuni aspetti critici rischiano di comprometterne l’efficacia nel lungo periodo. Il regolamento evidenzia la volontà di rendere la Fototeca accessibile al pubblico, ma restano aperte diverse questioni fondamentali. Chi guiderà il progetto? Si fa riferimento a un generico responsabile del servizio competente, ma sarebbe più opportuno prevedere una supervisione scientifica con esperti del settore e rappresentanti della comunità. Quali risorse economiche? Non viene indicato alcun budget. Sono già stati stanziati fondi o si conta su sponsorizzazioni e bandi? Senza un piano finanziario chiaro, il rischio è che la Fototeca resti un progetto sulla carta nel prossimo futuro". Kitty Montemaggi parla anche dell’accessibiliotà limitata: "Il regolamento prevede due giorni di apertura settimanale e su appuntamento, subordinati alla disponibilità del personale comunale. Sarà possibile ampliare gli orari coinvolgendo volontari, associazioni o studenti universitari in tirocinio? Poi la digitalizzazione del patrimonio: manca un piano strutturato per la messa online dell’archivio fotografico. In molte città, la digitalizzazione degli archivi consente un’ampia fruizione e valorizzazione. Savignano seguirà questa strada? L’idea di una Fototeca dedicata a Marco Pesaresi è un’importante opportunità per Savignano. Ma per trasformarla in un vero punto di riferimento culturale e turistico servono visione, investimenti e una gestione organizzata. Senza una strategia chiara e risorse adeguate. Il rischio è che questa iniziativa, come troppe altre, resti una bella idea destinata a spegnersi nel tempo". Conclude Kitty Montemaggi: "Nella descrizione della sede della Fototeca si specifica che ’adiacente alla Fototeca, in piazza Castello, si trova un ampio parcheggio gratuito’. Una semplice descrizione? No, una chiara dichiarazione d’intenti. Significa che per questa Amministrazione, una delle zone più storiche e suggestive della città è considerata soltanto un parcheggio. Se invece esistono progetti di riqualificazione per Piazza Castello, è doveroso che vengano chiariti pubblicamente. Per ora, nel regolamento ufficiale, questa parte della nostra città viene definita solo per il suo utilizzo come area di sosta. Una svista? Oppure la conferma che la promessa elettorale di una eventuale ristrutturazione di Piazza Castello è già svanita?".

Ermanno Pasolini