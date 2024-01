Fototrappole e indagini alla 007: ecco le tecniche per incastrare i furbetti che abbandonano i rifiuti

Cesena, 15 gennaio 2025 – Interessante resoconto della Polizia Locale, guidata dal comandante Maurizio Marchi, sull’abbandono irregolare di rifiuti a Gambettola. Nel 2023 sono state più di 50 le infrazioni per il non corretto conferimento di rifiuti nei cassonetti. "E’ frutto - fanno sapere dalla Polizia Locale - della collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie con le quali il Comune di Gambettola ha stipulato una convenzione e relativo regolamento comunale, in regola con quanto previsto dal Garante della Privacy". Più volte alla settimana le guardie Gev visionano le registrazioni delle numerose fototrappole sparse sul territorio e segnalano i conferimenti irregolari. La Polizia Locale provvede poi alla stesura e notifica dei verbali. Inoltre, a tutela del decoro, giornalmente la Polizia Locale fotografa i rifiuti abbandonati di fianco ai cassonetti e inserisce l’immagine in un gruppo whatsapp a cui partecipa l’incaricato di Hera per la pulizia dell’area. Le guardie Gev si recano poi sul posto ad ispezionare il contenuto dei sacchetti alla ricerca di elementi utili a scoprire il responsabile. Le infrazioni più comuni compiute dai cittadini sono quelle di lasciare rifiuti al di fuori del cassonetto, oppure utilizzare il cassonetto sbagliato; ad esempio, mettere rifiuti diversi in quello degli sfalci-potature o in quello della carta. I cittadini devono inoltre sapere che il maggior costo per il Comune di Gambettola per sanare i conferimenti di rifiuti non corretti viene spalmato sulle bollette di tutti.