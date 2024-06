Fotovoltaico in aree agricole: "I pannelli coprono i campi, è uno spreco di risorse"

Bene effettuare investimenti che possano garantire energia pulita e rispetto all’ambiente. Ma non basta, almeno per qualcuno. E’ il caso di un gruppo di residenti della zona di via Boscone, che un mese fa avevano inviato una segnalazione al Comune di Cesena, chiedendo lumi su un cantiere che era stato insediato vicino alle loro abitazioni, in un’area privata non di loro competenza. "Da quanto emerso – avevano scritto nella missiva indirizzata a palazzo Albornoz - sembra che si proceda alla installazione di pannelli fotovoltaici su tutta l’area. Se ciò corrispondesse al vero c’è da rimanere allibiti e non ci trova assolutamente concordi perché sono campi agricoli fertili, in zona centuriata, non in posizione scoscesa, né in zona di rispetto, né tantomeno in zona produttiva industriale e/o artigianale". Un mese dopo la prima segnalazione, i firmatari sono tornati a chiedere ragguagli.

E’ così arrivata la ferma risposta del Comune: "In relazione alla segnalazione - ha commentato il vicesindaco Christian Castorri – è stata presentata un’apposita pratica per realizzare un impianto fotovoltaico. A riguardo, i paletti normativi non sono di competenza nostra, ma vengono dettati da nome nazionali: se l’area risulta conforme alle prescrizioni, come nel caso in oggetto, il titolo è valido. La proprietà ha effettuato correttamente tutte le procedure richieste e dunque l’intervento è regolare. A chi ha segnalato il caso, ricordiamo anche che ormai da anni è largamente diffuso il sistema agrivoltaico, un sistema di produzioni agricola e fotovoltaica realizzate sul medesimo terreno".