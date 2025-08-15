Frabotta: "Cesena, rinascerò qui". L’esterno cerca una nuova svolta

"E’ l’occasione del riscatto, darò tutto, per giocare il più possibile, per aiutare la squadra e per tornare a mostrare sul campo le mie piene potenzialità".

Gianluca Frabotta, esterno sinistro classe 1999, ultimo arrivato alla corte del Cesena di mister Michele Mignani, conta i minuti che lo separano dal debutto nel nuovo torneo: "Non vedo l’ora - ha commentato ieri in occasione della presentazione avvenuta nella pancia dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi - e sono motivatissimo a fare la mia parte".

Arriva in scivolata in pratica al termine della preparazione precampionato, a un respiro dal debutto ufficiale in Coppa Italia in programma domenica contro il Pisa. Gli manca il rodaggio, compensa con le motivazioni.

"Sono pronto, mi sento in buone condizioni, ho iniziato la preparazione già il 24 giugno in Inghilterra. Farò di tutto per fare la mia parte fin da subito".

E’ arrivato dopo una stagione appunto oltre Manica, nella serie B inglese, al West Bromwich Albion, dove le cose non sono andate come avrebbe voluto.

"Voglio tornare sui livelli mostrati durante l’esperienza a Cosenza, quando avevo trovato continuità e fiducia. E’ vero, ho affrontato periodi complicati che sono seguiti a anni decisamente più positivi, come quelli in serie A con la Juve e delle convocazioni con l’under 18 e l’under 21. Credo che un mio punto di forza sia stato quello di restare sempre sul pezzo, concentrato, continuando a lavorare sodo con la consapevolezza che l’occasione giusta sarebbe arrivata. Eccola qui, a Cesena. L’ho presa al volo".

Una stagione di rilancio individuale deve forzatamente passare dalle soddisfazioni di squadra.

"L’ambiente mi pare ottimo, tutti i compagni mi hanno accolto a braccia aperte e in particolare sono davvero tanto emozionato di giocare insieme a Ciofi. Ci conosciamo fin da quando eravamo bambini, siamo cresciuti insieme e siamo amici, amici veri. Mi ha già parlato tanto di Cesena, della squadra e dei tifosi. Ho visto foto e video da pelle d’oca. Non vedo l’ora di respirare la vera aria di questo stadio".

Anche il tecnico Mignani è una vecchia conoscenza: con lui aveva condiviso l’esperienza a Bari: "Mi piace il suo modo di allenare, è un ulteriore valore aggiunto che mi rende ancora più consapevole del fatto che questa davvero potrà essere l’anno giusto per il mio rilancio".

Ne è convinto anche il direttore sportivo Filippo Fusco, che gli ha dato il benvenuto: "A volte si parla con frasi di circostanza, ma non è questo il caso. La determinazione di Frabotta nel vestire questa maglia è veramente altissima: in pratica con noi ha firmato in bianco un contratto di un anno con opzione per il rinnovo. Le sue motivazioni sono un valore aggiunto, per lui e per il club".