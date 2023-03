Fragilità e rischi secondo Maturo

Si chiude con la conferenza del professore Antonio Francesco Maturo dal titolo ’Il nostro futuro endemico. (Con)vivere nella nuova società del rischio’ il ciclo ’Password per capire il secolo lungo’, organizzato dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana con il sostegno del BCC Romagnolo. L’appuntamento è per oggi alle 17, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. "Il Covid non è stato solo una pandemia - spiega il relatore -, ma anche una ’sindemia’, ovvero l’associazione di un virus con altre condizioni di fragilità, ad esempio malattie polmonari o obesità. Un fatale ’effetto perverso’. Tali situazioni di fragilità sono inoltre legate allo status sociale. Bisogna mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione sulla promozione della salute. Solo così riusciremo a evitare una nuova catastrofe sanitaria dovuta all’invecchiamento della popolazione e all’estendersi della cronicità".