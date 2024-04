Frame chiude in bellezza:. Zanotti e il rapporto con Barbieri

Sarà un finale legato alla bellezza e alla moda quello della rassegna di cinema e fotografia Frame al Multisala cinema Eliseo di Cesena, che ha riservato per l’ultima serata, quella di domani alle 21, l’appuntamento con l’arte e la fotografia di Gian Paolo Barbieri, famoso per i suoi ritratti di star del cinema, top model e grandi personalità, un maestro che ha segnato la storia della fotografia contemporanea di moda e costume. Frame patrocinata dal Comune di Cesena e con il sostegno di Romagna Iniziative è un progetto di Serena Amatori e Alex Monogawa e ha scelto di concludere con un serata di grande valenza artistica conla proiezione del documentario ’Gian Paolo Barbieri – L’uomo e la bellezza’ e di avvalersi in sala a dialogare con il pubblico di un ospite d’eccezione, Giuseppe Zanotti, stilista italiano specializzato nella creazione di calzature di alta gamma, amico e grande conoscitore del lavoro di Barbieri. L’ingresso alle proiezioni è fissato a 8,5 euro, ridotto 6,5 per informazioni 054721520 o 3480107848.