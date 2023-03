Frana tra Bagno e San Piero: entrano in azione i rocciatori per far riaprire la strada

Frana: operai al lavoro per riaprire la strada

Cesena, 6 marzo 2023 – La riapertura della strada provinciale tra Bagno e San Piero deve attendere. Il sindaco Marco Baccini ieri ha spiegato in un post la situazione dei lavori di ripristino dopo la frana di venerdì. "Durante le operazioni sono emersi alcuni imprevisti, che costringono ad un rinvio della riapertura di qualche giorno. "Con un grande sforzo organizzativo ieri mattina ( sabato, ndr. ) sono iniziate le operazioni per liberare il versante interessato dal movimento franoso, con l’obiettivo concordato di riaprire la strada lunedì ( vale a dire oggi, ndr. ). Durante le fasi di pulizia, tuttavia, è emersa la presenza di una parte rocciosa in stato di sgretolamento, la cui consistenza richiede l’intervento di una squadra di rocciatori, che entrerà in azione lunedì 6 marzo".

A conclusione della propria comunicazione, Baccini informa altresì sul cronoprogramma dei lavori riguardanti la frana, che ha obbligato alla chiusura completa della SP138 Bagno-San Piero: "Lunedì sera potremo avere un quadro più certo della situazione. Certamente cerchiamo di velocizzare tutte le azioni per una più rapida soluzione del problema". Un problema, quello causato dalla frana che ha colpito la SP138, che sta prolungando disagi, ritardi, tempi di percorrenza, itinerari molto più lunghi per i veicoli e anche per i pedoni. Ma, nel caso di movimenti franosi, verrebbe da dire che gli imprevisti, grandi o piccoli che siano, sono quasi sempre da prevedere.