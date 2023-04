Frana a Bagno, addio al semaforo Dopo 50 giorni riapre la Sp 138

La provinciale "SP138 Savio", tra Bagno di Romagna-San Piero dovrebbe essere riaperta al transito in entrambe le corsie di marcia, salvo imprevisti dell’ultima ora, verso la metà di questa settimana, con molta probabilità mercoledì 19 o giovedì 20 aprile. Quella importante provinciale, unica strada per collegare direttamente Bagno-San Piero e viceversa (altrimenti occorre fare un giro molto più lungo, sino a Verghereto e ritorno, utilizzando la E45), attualmente è transitabile a senso unico alternato regolato da semaforo, dopo che inizialmente è stata completamente chiusura per vari giorni, a seguito di una grossa frana che l’ha colpita il 2 marzo scorso in località Macchietta-Vigne. La riapertura, dopo cinquanta giorni di entrambe le corsie (si tornerà quindi a viaggiare senza semaforo) è ora possibile in quanto sono terminati alla fine della settimana pasquale i lavori da parte dei rocciatori della ditta incaricata dell’intervento dalla Provincia di Forlì-Cesena, lavori relativi alla installazione della rete paramassi lungo la grande parete che era stata interessata dal movimento franoso. Una parete, di terra, pietre e massi, che si innalza quasi perpendicolare sopra la carreggiata della "SP138".

Però, prima di poter dare il via alla riapertura per il transito dei veicoli in entrambe le corsie di marcia della "SP138" Bagno-San Piero, in località Macchietta-Vigne, è necessario provvedere a togliere dalla carreggiata stessa la barriera provvisoria new jersey posizionata sulla mezzeria di quella strada, oltre che ripulire la carreggiata sulla quale dovrà poi essere realizzata la necessaria segnaletica orizzontale. Lavori quelli, che, come detto, dovrebbero essere completati entro la metà di questa settimana. Dopo di che la "SP138" tornerà tutta libera.

gi.mo.