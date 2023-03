Frana a Bagno di Romagna: strada dei Mandrioli bloccata

La frana che occupa l’intera sede stradale della Sp142 al passo dei Mandrioli

Bagno di Romagna (Cesena), 12 marzo 2023 – La strada dei Mandrioli è stata interrotta oggi pomeriggio da una grossa frana. Il movimento di terra e sassi si è abbattuto sulla sede stradale della Sp 142 all’altezza dell’ex albergo Tre Botti, a circa un chilometro dal passo. "Le operazioni di pulizia e ripristino del versante della montagna sono imminenti, ma non è possibile stimare al momento i tempi di una soluzione definitiva, in quanto il versante stesso è in continuo movimento" ha annunciato il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini.

Intanto anche ieri si è lavorato sulla frana che, nel primo pomeriggio di giovedì 2 marzo, ha colpito la SP138 fra Bagno di Romagna nord-San Piero sud, interrompendo completamente il transito in località Macchietta-Vigne. In particolare, ieri si è provveduto a sgomberare, con ruspe e camion la carreggiata, dal materiale (terra, sassi, pietre, piante, e altri detriti) che si trovava su tutta la sede stradale.

Quella gran quantità di materiale è stata depositata poco distante dalla zona frana e precisamente nei pressi del campo sportivo di Vigne, che si sviluppa all’altezza della frana stessa. Prima di essere portato in discarica, dovrà sottostare sul posto alle analisi previste dalla normativa. C’è da dire che anche ieri i lavori di sgombero del materiale hanno proceduto speditamente e che nel tardo pomeriggio erano stati completati del tutto (o quasi), impiegando forse meno tempo del previsto.

Ieri, verso sera, in cantiere si prevedeva pertanto anche un lieve anticipo sulla riapertura di quella importante e indispensabile provinciale (unica strada per collegare direttamente Bagno-San Piero e viceversa), altrimenti bisogna percorrere la E45 sino a Verghereto.

Se sabato il cronoprogramma per la riapertura, direzione a senso unico alternato regolato da semaforo, a tutti i veicoli e per 24 ore il giorno, della SP138 era previsto per martedì/mercoledì, domenica sulla riapertura della strada si ipotizzava l’anticipo fors’anche a lunedì sera, massimo entro martedì intorno a mezzogiorno.

Oggi intanto il varco ciclopedonale, come informa il sindaco Baccini, sarà aperto al traffico ininterrottamente fino alle 13,45, poi chiuso e riaperto alle 18.