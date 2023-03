Frana, continua a slittare la riapertura della strada

Arriva dal sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, l’aggiornamento sulla road map per i lavori riguardanti la grossa frana, che dal primo pomeriggio di giovedì scorso ha interrotto i collegamenti sulla provinciale "SP138 Savio" in località Macchietta-Vigne, situata fra Bagno nord-San Piero sud, Una interruzione che sta causando notevoli disagi per tutti nelle comunicazioni stradali e nei trasporti. Inizialmente si pensava che la strada potesse essere riaperta lunedì scorso, poi verso la metà di questa settimana. Invece, anche ciò non sarà possibile, e la riapertura di quella importante e indispensabile arteria stradale, unica fra i due centri abitati, deve essere ancora rinviata. Il motivo lo spiega Baccini con il predetto post, indirizzato ai cittadini, che da parte loro si stavano già fortemente lamentando sui social per i disagi patiti nei trasporti e per i rinvii della riapertura della strada. "Dopo questi primi giorni di lavori sulla frana- esordisce il primo cittadino di Bagno - si è potuto constatare che la situazione è molto più grave e complessa di quanto si poteva preventivare inizialmente. Più complessa perché il versante di frana presenta criticità che richiedono lavori di demolizione di massi rocciosi emersi sotto la terra ed un versante più esteso del previsto, con tempi di pulizia più lunghi di quello stimati inizialmente".

Prosegue poi Baccini: "La situazione frana è più grave anche per la caduta di massi nella strada e nella adiacente pista ciclopedonale Bagno-San Piero, cio’ che non consente di ipotizzare una riapertura, neppure pedonale, nei prossimi giorni. E’ un lavoro molto pericoloso e che richiede una concentrazione tale da non poter preventivare una data certa di riapertura, nonostante i tecnici della Provincia e le aziende locali, che stanno lavorando al ripristino del versante ce la stiano mettendo davvero tutta e che ringrazio per l’impegno".

Aggiunge poi, a conclusione, Baccini: "Domani (oggi giovedì 9 marzo, ndr.) faremo un sopralluogo insieme ai tecnici comunali, per cercare di individuare una soluzione alternativa alla viabilità, ora che la sede della bretella si è asciugata e quindi potrebbe essere più stabile, anche se è necessaria una verifica circa la sicurezza di alcuni passaggi, che ovviamente è una condizione imprescindibile. Nella giornata di domani (oggi giovedì,ndr.) auspico di fornirvi un aggiornamento che possa quantomeno rispondere alle esigenze locali di spostamento". E a proposito della bretella si tratta di una stradina adiacente anche alla sede della scuola media di Vigne (lato fiume Savio) che, se vi saranno le condizioni di sicurezza alla circolazione, potrebbe essere utilizzata al massimo dalle auto, a senso unico alternato.

Gilberto Mosconi