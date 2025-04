Frana sulla ’Casteldelci’, disagi per la chiusura

Da qualche giorno, causa una frana, è stata chiusa al transito, in entrambe le direzioni di marcia, la strada comunale che dai pressi di Balze arriva poi, in poco più di un paio di chilometri, ai pressi del bivio per Sant’Alberico-Capanne, tutte località in territorio di Verghereto. Si tratta della strada denominata ’Casteldelci’, che nel suo sviluppo collega Riofreddo-Balze. Una strada che da Riofreddo sino ai pressi del bivio per Sant’Alberico-Capanne è in carico alla Provincia di Forlì-Cesena, mentre per un tratto più breve, quello dai pressi del bivio Sant’Alberico-Capanne ai pressi di Balze (bivio per il borgo di Senatello, RN), è in carico al Comune di Casteldelci (RN).

La frana, lungo quella strada, interessa proprio quel Comune, che venerdì ha provveduto a chiuderla al transito con ordinanza e con la posa nella carreggiata di apposite barriere. La chiusura della strada che, come detto, collega Riofreddo-Capanne-Sant’Alberico-bivio per Senatello-Balze, causa ovviamente vari problemi di percorrenza al traffico locale, in specie a quello che viaggia verso il comprensorio del Fumaiolo e dintorni. Il movimento franoso, che era stato fatto presente in questi ultimi giorni anche da alcuni cittadini di Balze, si è verificato in un punto stradale tra Balze e S.Alberico-Capanne, poco dopo la salita nei pressi delle sorgenti del Senatello. Pertanto, da Balze il traffico per raggiungere le località di Sant’Alberico e Capanne è interdetto a tutti i veicoli. Chi vorrà arrivare a Capanne e a Sant’Alberico dovrà provenire da Riofreddo, facendo un giro molto più lungo.

gi. mo.