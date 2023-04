Frana sulla SP138, in azione i rocciatori

Se i lavori per la messa in sicurezza della frana che il 12 marzo scorso ha colpito e completamente chiuso al transito al chilometro 9,400 la SP142 Mandrioli, lavori che sono stati sospesi dal 21 marzo per ulteriori indagini geologiche, proseguono invece gli interventi per il consolidamento della rupe che si innalza a monte della SP138 Savio, in località Macchietta-Vigne situata fra Bagno di Romagna e San Piero. Sulla SP138, il 2 marzo scorso si è verificato un grosso movimento franoso che ha interrotto del tutto la circolazione stradale Bagno-San Piero e viceversa fino al 16 marzo, quando la strada è stata riaperta al transito ad una corsia a senso unico alternato regolato da semaforo, come è tuttora. Un senso unico alternato che resterà in essere sino a quando non sarà completata l’installazione di una speciale rete metallica di protezione paramassi (definita geostuola), installazione che è iniziata già dall’altra settimana e che vede impegnati alcuni rocciatori in quel lavoro da ’uomini ragno’.

I rocciatori, dopo aver srotolato e posizionato da monte a valle la rete paramassi, ora sono impegnati, e lo saranno ancora per vari giorni, nella ’chiodatura’ della stessa, con oltre 100 paletti di acciaio che saranno infilati sottoterra nella roccia per circa sei metri per fissare adeguatamente le reti stesse e consolidare il versante che era stato colpito dalla frana del 2 marzo. Quando sarà terminato, presumibilmente fra un paio di settimane, l’intervento di chiodatura, seguiranno ovviamente le dovute verifiche tecniche e di collaudo. Dopo di che cittadini e utenti della SP138, unica strada che collega direttamente Bagno-San Piero (altrimenti bisogna percorrere la E45 sino a Verghereto), sperano nella riapertura dell’intera carreggiata, quindi di entrambe le corsie di marcia, e pertanto senza più il senso unico alternato con semaforo.

Gilberto Mosconi