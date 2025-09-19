Vincere
Sergio Gioli
Cronaca"Francesca al top di Gucci ci riempie di orgoglio"
19 set 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
"Francesca al top di Gucci ci riempie di orgoglio"

ll sindaco Lattuca si congratula con la Ceo Bellettini

Francesca Bellettini ha ricevuto nel 2020 il Premio Malatesta Novello

La cesenate Francesca Bellettini è la nuova ceo e presidente di Gucci, marchio di punta del gruppo del lusso Kering. A seguito della diffusione della notizia, arriva la nota di congratulazioni a firma del Sindaco Enzo Lattuca. "A nome mio e dell’Amministrazione comunale – dice Lattuca – esprimo sincere congratulazioni a Francesca Bellettini per l’importante nomina a Presidente e Ceo di Gucci, marchio simbolo dell’eccellenza del made in Italy nel mondo. Questo nuovo incarico rappresenta un riconoscimento al suo talento, alla sua visione e alla sua straordinaria carriera nel mondo della moda e dell’imprenditoria, ma anche un motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra città che Francesca continua a rappresentare in tutto il mondo".

"Anche per queste ragioni e per sottolineare la sua leadership innovativa, nel 2020, le abbiamo conferito il Premio Malatesta Novello per aver saputo guardare oltre e per aver dato il proprio contributo al mondo della moda all’insegna della creatività con autenticità, garantendo ai gruppi con cui ha lavorato dinamismo e una nuova vita. In un mercato globale è indispensabile porsi alla guida di grandi realtà d’impresa mostrando una piena capacità di governare i processi di modernizzazione".

