Francesca . Amadori a Fico con la Siropack

Al WomenX Impact, che ogni anno raccoglie a Fico di Bologna centinaia di professioniste attorno al tema della diversità e inclusione, Francesca Amadori ieri ha guidato il forum su queste tematiche nel mondo del cibo, aprendo un dialogo tra i protagonisti del settore con quattro eccellenze italiane: il Gruppo Montenegro, Alice Pizza, Siropack e Cucina Evolution.

"Ho accettato di partecipare a questo evento perché in Italia ci sono realtà che fanno scuola e che possono segnare nuovi percorsi di riflessione e suggerire nuovi modelli di cambiamento per le donne in azienda" ha detto Francesca Amadori, consulente di comunicazione strategica che vanta un’esperienza ventennale nel mondo del mondo del cibo.

Tra le aziende che hanno partecipato c’è Siropack di Cesenatico, azienda leader nel packaging e dell’innovazione tecnologica con particolare riguardo a macchine e software per il confezionamento di prodotti. A gestire la divisione di ricerca e sviluppo in Siropack, c’è Jessica Rossi, ingegnere meccanico che ha anche dato vita al progetto dedicato alle mamme ‘Impatto-D’. "Prima facevo la ricercatrice all’Università, ma con la nascita della mia prima figlia non riuscivo a conciliare il lavoro, che per me è fondamentale con la bambina appena nata. La mia storia ha una conclusione positiva perché ho avuto la fortuna di aver incontrato i titolari della azienda in cui lavoro che mi hanno offerto la possibilità di curare entrambi gli aspetti al meglio: da loro ho persino potuto allattare in laboratorio se avevo delle emergenze e allo stesso tempo andare avanti con gli importanti progetti che seguivo".