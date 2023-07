Francesca Coin presenta 'Le grandi dimissioni', una riflessione su lavoro e vita

Questa sera alle 20.30 alla libreria Ubik, in piazza del Popolo, la sociologa Francesca Coin presenterà il suo ultimo libro ’Le grandi dimissioni’. A partire dal vissuto delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia, Francesca Coin analizza la crescita di una tendenza del tutto inattesa. Negli ultimi anni, analizza la sociologa, le persone hanno avuto diverse occasioni per chiedersi se la vita che stavano vivendo era quella che realmente volevano vivere. Per molti la risposta è stata no. L’idea che il lavoro nobiliti sempre l’uomo, secondo la scrittrice, nasconde in realtà una parte del racconto, perché il lavoro può anche umiliare. La scrittrice mostra come oggi dimettersi significhi non solo impedire alle condizioni di sfruttamento di deteriorare la nostra salute e le nostre relazioni, ma anche riconquistare tempo per noi stessi e per la nostra vita.