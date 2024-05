Francesco Macrelli e Thomas Burr si prendono la scena a Pesaro

Francesco Macrelli, atleta del Cesena Triathlon, domenica si è classificato al secondo posto nel triathlon olimpico di Pesaro, evento valido come terza tappa del circuito Adriatic Series. L’ottimo risultato è stato però segnato dalla beffa dei crampi sopraggiunti a poca distanza dall’arrivo, quando il successo pareva ormai in cassaforte. I primi 1.500 metri di nuoto in mare hanno visto subito grandi protagonisti due atleti junior: Thomas Burr, alfiere del Raschiani Triathlon Team e, appunto, Macrelli. I due giovani hanno incrementando ulteriormente il loro vantaggio sugli inseguitori nella sezione di 40 chilometri in bici, arrivando appaiati ai 10.000 metri finali da macinare con le scarpette ai piedi. Macrelli è riuscito ad allungare sul suo diretto avversario, ma nel corso del terzo dei quattro giri previsti i crampi hanno rallentato l’azione del cesenate che ha dovuto subire la rimonta del ‘neroverde’, andato a vincere in 2 ore, 3 minuti e 11 secondi, con 7 secondi di vantaggio. Alle loro spalle ha chiuso il podio Riccardo Ridolfi, autore del migliore parziale a piedi.