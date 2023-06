Francesco Zani Premiato al Premio Selezione Bancarella 2023

Domani in occasione del Premio Selezione Bancarella 2023 verrà consegnato a Francesco Zani il premio letterario Banca di Credito Cooperativo e Confesercenti Cesenate ’Cesena e le sue pagine’. "Federico è nato a Cesena ed è quindi un nostro concittadino. ’Parlami’ è il titolo del bellissimo libro di Zani. Il suo esordio nel mondo della letteratura con Fazi Editore ha conquistato immediatamente il favore del pubblico, Francesco è stato capace di esplorare con sguardo nuovo la complessità dei rapporti umani e i contrasti interni alle dinamiche famigliari. Con una prosa autentica e sincera ha mostrato l’ingenuità e il coraggio di chi cresce guardando gli altri con occhi diversi. L’atmosfera vibrante della riviera romagnola negli anni novanta è descritta in tutte le sue contraddizioni, seguendo la vicenda di un ragazzo che vive i suoi alti e bassi come sono le maree del Porto Canale di Cesenatico".