Francesconi, assist splendido. In troppi stavolta fuori fase

Pisseri 6. Subisce tre gol ma ha qualche responsabilità solo sul terzo quando respinge troppo corto. Bravo sull’infido rasoterra di Cicconi, bene nelle uscite, rimane ingannato dall’angolo battuto da Schiavi.

Piacentini 5,5. Cicconi arriva spesso fino all’area e lui fatica non poco a contenerlo, anche Finotto gode di troppa libertà (22’ st Ciofi 6 ha il merito di servire l’assist a Shpendi per il gol che ha fatto sperare fino all’ultimo secondo).

Prestia 6. Fino a mezz’ora dalla fine avrebbe meritato anche di più poi pure lui perde le distanze e lascia troppi spazi agli attaccanti toscani.

Silvestri 5,5. Inizia bene con un colpo di testa che sfiora il gol, ma dietro non è irreprensibile. Il primo gol di Panico pesa più su David che su di lui, il secondo invece è tutto suo dato che aveva perso la marcatura.

Adamo 6. Si salva con la solita indomita voglia di lottare su ogni palla, ma aiuta troppo poco Piacentini in fase difensiva.

Francesconi 6,5. Splendido l’assist dal quale nasce il primo gol del Cavalluccio, poi tampona e rilancia bene. Nel finale anche lui viene travolto dal centrocampo di maggiore qualità degli avversari, nel complesso però la sua è una prova di maturità.

Varone 5,5. Soffre la velocità di Capezzi e Schiavi, rischia il giallo, prova a tenere il ritmo degli avversari ma ci riesce in poche occasioni dando così respiro alla manovra della Carrarese.

David 5. Troppo tenero in fase difensiva, non stringe la marcatura e Panico trova libera la strada che lo porta al gol del pareggio (17’ st Saber ng 26’ st Pierozzi 5,5 entra quando la squadra sta sbandando e viene trascinato pure lui).

Berti 5,5. Il tocco non è pulito come sempre, le idee non scaturiscono brillanti come in altre occasioni, rimane soffocato dal ritmo dei toscani, inevitabile la sostituzione (17’ st Coveri 5,5 era troppo chiedergli di trovare il colpo della svolta, lo cerca nel finale ma la palla finisce molto alta).

Shpendi 7. Due palle buone gli arrivano e ne tira fuori due gol, fa impazzire la difesa della Carrarese, ormai è un attaccante completo con una forza fisica e mentale degna di almeno una categoria in più: 19 i gol segnati.

Ogunseye 4,5. Inizia sbagliando appoggi semplici, poi diventa nervoso per i falli subiti e si fa espellere in modo assurdo per doppia ammonizione.

Roberto Daltri