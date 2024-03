Francesconi sugli scudi. E Pisseri non ne sbaglia una

Pisseri 8: si supera su Bernardotto e soprattutto su Desogus (due volte) e alla fine spegne il sorriso anche a Tozzolo. La vittoria passa anche dai suoi guanti.

Piacentini 6,5: giocare con continuità gli fa bene anche se soffre quando il Gubbio muove palla veloce e preciso. Alla fine però dalla sua parte succede poco.

Ciofi 6: entra con la faccia giusta, segno che il periodo buio è alla spalle.

Prestia 6,5: Bernardotto spesso lo costringe ad uscire alto e alle sue spalle si aprono corridoi pericolosi. Nella ripresa riprende in mano la situazione e tiene alla larga i pericoli. Ci prova di testa, ma Vettorel gli nega la prima gioia in campionato.

Silvestri 6,5: tecnica, mestiere e furbizia. Ci mette tutto il repertorio del buon difensore per spegnere le ambizioni del Gubbio sulla fascia destra.

Pierozzi 7: parte vivace e prende coraggio con il passare dei minuti. Padrone della corsia destra partecipa all’azione del gol che sblocca la gara. Miglior prestazione con la casacca bianconera.

David n.g.

De Rose 7: infiamma lo stadio con un paio di recuperi e immediata ripartenza. Con lui in mezzo al campo il Cesena ha un’altra faccia.

Francesconi 7,5: ci mette qualche minuto a prendere le misure ad un avversario che fraseggia bene. Nella ripresa alza la diga e serve a Shpendi la palla del due a zero.

Adamo 6,5: in una serata semibuia trova il lampo che spiana la strada alla vittoria. Prova il bis con una sforbiciata che avrebbe fatto venir giù la Curva Mare. Sacrificato a sinistra soffre, ma si adegua.

Berti 7: implacabile quando c’è da far ripartire l’azione. Nello stretto se la cava sempre a pieni voti e la velocità della manovra bianconera ne guadagna

Varone 6: entra e tiene chiusa la cerniera a metà campo.

Kargbo 5,5: parte bene, ma questa volta finisce male. Dopo un paio di buone cose nella ripresa è un crescendo di palle sbagliate e scelte improbabili. Di sicuro ha abituato ad altre recite.

Chiarello 6: sfiora il gol.

Shpendi 8: mette sul piatto una serie di giocate prese direttamente dal manuale del calcio. Sul primo gol gestisce il contropiede in maniera magistrale, poi chiude i conti con la staffilata sotto la traversa, ventesima prodezza in campionato . Ormai non c’entra più nulla con la categoria.

Andrea Baraghini