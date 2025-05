Franco 126 e Fantastic Negrito sul palco di ‘Sogliano Sonica’

Un viaggio musicale nel cantautorato contemporaneo, spaziando dall’indie pop al rock dalle tinte blues. Giunge alla quarta edizione ‘Sogliano Sonica’, la rassegna di concerti organizzata dall’associazione Retropop live. Venerdì 8 e sabato 9 agosto, nella cornice di piazza Matteotti, i protagonisti del festival quest’anno saranno il cantante indie Franco126 e il rocker americano Fantastic Negrito.

A inaugurare la rassegna sarà appunto Franco126. L’artista romano porterà sul palco di Sogliano i brani del suo recente nuovo album ‘Futuri possibili’, un progetto variegato in cui confluiscono le due anime di Franco126, il cantautorato e il rap. Al disco hanno collaborato artisti come Coez, Ketama126, la giovane rapper Ele A e i cantautori Giorgio Poi e Fulminacci. Il cantante romano è uno dei nomi più importanti del recente movimento dell’indie italiano, anche grazie al disco cult ‘Polaroid’, pubblicato nel 2017 in coppia con Carl Brave. L’artista è anche membro del collettivo ‘Lovegang126’.

Il 9 agosto, invece, l’ospite internazionale sarà Fantastic Negrito, in tour in Italia per promuovere il nuovo lavoro ‘Son of a broken man’. Uscito a ottobre, il disco mostra un lato intimo e personale del musicista, che rielabora gli elementi inimitabili del suo amatissimo catalogo fino ad oggi, tra riff distorti di chitarra, ballate melodiche ed espressive, oltre a colpi di scena diventati il marchio di fabbrica di uno dei rocker contemporanei più amati. Tra i temi dell’album la famiglia, l’inganno e il desiderio umano di nascondere il vero sé, mentre si immerge nella lotta tra padre e figlio. Il disco include il singolo ‘Undefeated Eyes’, che vede la partecipazione straordinaria di Sting. Biglietti in vendita su Ticketone.

Filippo Aletti