Franco Bagutti, oltre mezzo secolo di musica da ballo

Franco Bagutti ha fans sparsi in tutta Italia e ogni sera durante i suoi concerti, sono centinaia quelli che lo seguono. E così è stato anche l’altra sera in piazza della Libertà a Gatteo Mare per la "Settimana del liscio" in una serata con una inedita accoppiata con Moreno il Biondo. Località dove ogni anno arriva in vacanza a godersi il sole. Franco Bagutti inizia giovanissimo a tenere concerti all’estero col maestro Russotto, suo insegnante e primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro alla Scala e, già alla fine degli anni ‘60 abbandona il repertorio classico per dedicarsi alla musica leggera. Nei primi anni ‘70 il suo primo gruppo musicale: Il Bagu. Ma è proprio in questo periodo che, visto il successo crescente della musica da ballo, Franco inizia la trasformazione del suo gruppo, e nel 1973 fonda a Piacenza l’Orchestra Franco Bagutti, una formazione destinata a rivoluzionare profondamente la musica da ballo italiana.

Il segreto di tanto successo? "Quando fai un repertorio che prima di tutto piace alla gente, è già un successo. Devi amare il pubblico perché il pubblico ti ama. Io ho sempre fatto questo genere per tutte le persone che mi hanno seguito in questi anni e ho sempre avuto una grandissima soddisfazione dal pubblico. E come diceva mio nonno: ‘Volare basso’".

Quanti dischi ha inciso? "Trentotto Lp. Il primo ‘Ricordo di casa mia’ 52 anni fa e l’ultimo quello che ha fatto mio figlio Gianmarco con l’Orchestra Italiana Bagutti. Il disco si intitola ‘Vivere due volte’ perchè lui ha dato il titolo e prosegue la mia orchestra. Io ho fatto la mia orchestra Franco Bagutti e ho inciso un disco che si intitola ‘Ancora con voi’ e poi altri 4 lp".

Quanti dischi ha venduto? "Sono milioni, venduti in tutto il mondo".

Lei è sulla scena da 50 anni. Come giudica l’evoluzione del liscio? "Il liscio ha fatto una storia grandissima, lunghissima. Ora c’è un po’ di cambiamento. D’altronde qual è quel genere che dura 70-80 anni?".

Ha ancora un futuro questo genere musicale? "Non scomparirà mai. Ha ceduto un po’ il passo ad altri balli, ma sta tornando ancora alla grande".

Quando è in tour lei viaggia con un tir e due pullman. Si sente una star della musica? "Mio figlio Gianmarco è vero che viaggia con un tir e un pullman. Io non sono una star della musica, ma ho dato a questo mondo il massimo che potevo".