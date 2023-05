Franco Mosconi presidente di Fiere di Parma

di Gilberto Mosconi

Il bagnese Franco Mosconi è il nuovo presidente di Fiere di Parma. Lo ha nominato, alcuni giorni fa, l’assemblea dei soci, che nella stessa seduta ha, altresì, nominato vicepresidente Carlo Bonomi (dal 2020 presidente di Confindustria) e gli altri sette membri del nuovo Consiglio di amministrazione. Nel capitale sociale delle Fiere di Parma è entrata pochi mesi fa nientemeno che la Fiera Milano, dando vita a una partnership di grande significato per il prossimo futuro. Tra le manifestazioni fieristiche più importanti che si svolgono a Parma basti ricordare Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione.

Il nuovo Cda di Fiere di Parma, ora presieduto, come detto, dal professor Mosconi, che subentra al presidente uscente Gino Gandolfi, si insedierà alla fine di questo mese.

Mosconi, nato nel 1962 a Bagno di Romagna, dove torna spesso a trovare suoi familiari, è professore ordinario di Economia Industriale all’Università di Parma. Insegna all’ateneo parmense da oltre 20 anni: tiene i suoi corsi sia nella laurea triennale del dipartimento di scienze economiche e aziendali, sia nella Laurea magistrale in Amministrazione e direzione aziendale. Nel post-laurea insegna Industrial Policy al Collegio Europeo di Parma. E’ titolare, dall’anno accademico 2003-2004, di una delle cattedre intitolate, sia in altre Università italiane che europee, a Jean Monnet (1888-1979), politico francese, che negli anni ‘50 è stato uno dei padri fondatori dell’Europa Unita.

E proprio a Monnet è intitolato uno dei più importanti programmi dell’UE per la promozione degli studi sull’integrazione europea. Il docente bagnese ha appena pubblicato (Post Editori) un nuovo libro dal titolo ’Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità’, con Prefazione di Stefano e Vera Zamagni, che sarà presentato a Bagno intorno alla metà di giugno, in una iniziativa in corso di preparazione.

Se c’è soddisfazione a Bagno per la nomina di un suo concittadino a presidente di Fiere di Parma, molti sono anche gli attestati di stima rivolti al professor Mosconi da parte del mondo politico, accademico, imprenditoriale. Tra essi, quello del sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha dichiarato: "La nomina di Franco Mosconi a presidente di Fiere di Parma è un’ottima notizia per la nostra città e il nostro territorio. Il professor Mosconi è un economista e un esperto di politica industriale, che ha tutta la stima e la fiducia mia personale e dei soci pubblici ed è una figura fortemente reputata a livello nazionale e non solo".