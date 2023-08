Franco Oppini insolito Pantalone "Un Goldoni raro e più moderno"

di Raffaella Candoli

Franco Oppini, cabarettista, attore comico di cinema e teatro è "sior Pantalone", maschera dei giorni nostri, e di rosso vestito nella commedia "La finta ammalata" di Carlo Goldoni, che stasera alle 21.30, chiude la stagione del Plautus Festival di Sarsina. Prodotta da MC Sipario, su adattamento e regia di Sergio Caprile, l’opera teatrale che fu rappresentata per la prima volta, con successo, a Venezia durante il Carnevale del 1751, ha per protagonista Pantalon de’ Bisognosi, ricco mercante veneziano, vedovo, e padre della giovane Rosaura (Miriam Mesturino). È proprio l’amatissima figlia a rappresentare la sua fonte di preoccupazione: giace a letto malata. Una serie di medici si alternerà al suo capezzale fino a che la giovane confesserà alla serva Agatina, versione siciliana della veneziana Colombina (nei cui panni troviamo Ada Alberti, compagna di scena e di vita di Franco Oppini) e all’amica Beatrice (Giorgia Guerra), che la propria malattia è una strategia per ricevere le "cure" del dottor Degli Onesti, di cui è innamorata. Obtorto collo il padre acconsentirà alle nozze per farla guarire dal mal d’amore.

Franco Oppini, tra le commedie goldoniane questa è la meno rappresentata. Perché questa scelta?

"Il regista Caprile che mi ha fatto il regalo di scegliermi come Pantalone, anche per la mia formazione veneta, ritiene e noi della Compagnia con lui, che abbia elementi di modernità senza doverla adattare ai tempi d’oggi. E poi è godibile, divertente, prova ne sia il successo di questa lunga tournée che, come ci è stato detto da vari pubblici, porta la cultura del teatro classico, in piazza. Qui a Sarsina in uno splendido scenario all’aperto".

Il Pantalone di questo testo si discosta dalla tradizionale figura di burbero e avaro.

"In effetti è un padre preoccupato, un po’ ingenuo. Qualche tratto caratteristico della sua figura nella commedia dell’arte affiora, ma mitigato dall’affetto per la figlia che per fare guarire ‘bisogna pur spender’. La commedia segna il passaggio dalle ‘maschere’ ai ‘caratteri’, passaggio che in scena viene evidenziato nel prologo".

In che modo?

"Ad aprire lo spettacolo sarà Arlecchino, che pian piano abbandona il ruolo di maschera, per divenire una figura labile; un servo di scena. Anche io Pantalone, indosso la maschera per poi toglierla, entrando nello svolgimento della vicenda e parlo un veneto reso più comprensibile. E quando lo è meno è un gioco di scena con gli altri interpreti, specie con la siciliana Agatina". Si diceva degli elementi di straordinaria contemporaneità contenuti nel testo.

"Goldoni fa della medicina e dei suoi rappresentanti oggetto di satira. Se tre secoli fa il momento storico di transizione verso l’Illuminismo tendeva a mettere in ridicolo le vecchie mummie che sentenziavano diagnosi approssimative e costose, come non trovare parallelismi con la fiera delle vanità cui hanno dato vita durante il Covid, i vari esperti onnipresenti, con pareri l’uno contrario all’altro?".

Ma qui degli esperti si ride.

"Lo speziale Agapito, un divertentissimo Roberto D’Alessandro è sordo, per cui i fraintendimenti, le parole non udite o male interpretate diventano gag irresistibili; c’è poi il dottor Buonatesta, uno spassoso regista Giorgio Caprile, il dottor Merlino (Luca Negroni), sulle cui improbabili diagnosi trionfa ‘nomen omen’ il dottor Degli Onesti (Riccardo Feola)".

Lo spettacolo è audio- descritto per i non vedenti.