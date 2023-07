Franco Spazzoli presenta il suo libro ’Cesena curiosa’

Stasera alle 20.45 presso i Libri di Elena in corte Piero della Francesca, lo scrittore Franco Spazzoli presenta in dialogo con la giornalista del Carlino Raffaella Candoli, il libro di cui è autore ’Cesena curiosa’, alla seconda ristampa. Il volume contiene un’introduzione di Giordano Conti e 43 schede dove sono descritti aspetti particolari della vita, storia, arte di Cesena. Un’utile guida alla conoscenza della città, un omaggio a Cesena e ai Cesenati di ieri e un aiuto a quelli di oggi per conoscere e amare la loro città.