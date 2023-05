Frane, 200mila euro per sistemare le strade

Ammontano a 1,6 milioni di euro le risorse mezze a disposizione dal ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini a favore dei Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. Si tratta di fondi urgenti destinati alla messa in sicurezza delle strade, alla pulizia e alla rimozione delle frane sulle vie di collegamento per ripristinare la viabilità con particolare riferimento ai mezzi di soccorso. Più nel dettaglio, la fetta più consistente, oltre 900.000 euro, va alla provincia di Forlì-Cesena: 100.000 euro al Comune di Mercato Saraceno e altrettanti a Sarsina per la rimozione delle frane sulla provinciale 29 che collega le frazioni di Linaro e Ranchio. A Dovadola per frane e pulizia della strada comunale via Treggiolo 150.000 euro; a Galeata per la frana e relativi lavori di consolidamento e ripristino del manto stradale in località Pettola 180.000 euro; a Modigliana per la messa in sicurezza della strada comunale di via dei Frati 250.000 euro; a Civitella di Romagna per un intervento di riapertura della strada Voltre Seguno 150.000 euro. Infine a Predappio i lavori riguardano la strada comunale Marsignano.