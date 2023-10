"Frane da sistemare nelle strade"

Il Comitato Amici della Collina, il gruppo di cittadini che si occupano del problema riguardante le frane che hanno devastato il nostro territorio, si è rivolto al comune di Roncofreddo e alla provincia di Forlì-Cesena. "Abbiamo assistito con grande preoccupazione alla situazione delle nostre strade, grave pericolo per i residenti e per chiunque sia costretto a percorrerle - scrivono il presidente Giuseppe Molino e la vice Presidente Teresina Lucchi -. All’incontro a Sorrivoli l’11 settembre scorso ci avete garantito un pronto intervento su due frane importanti: quella nella strada provinciale 101 in zona Montereale, e quella nella strada provinciale 75 a Diolaguardia. In merito a quest’ultima abbiamo notato con favore l’inizio dei lavori. Riguardo alla Sp 101 Via Garampa, oltre all’importante frana in carreggiata, il cui quadro sembra aggravarsi, segnaliamo un altro punto critico nei pressi del civico 6614 dove la strada sta cedendo. Un punto che era stato stabilizzato in emergenza con la terra franata ma che a distanza di pochi mesi mostra segni di cedimento. Un mancato intervento ne pregiudicherebbe drasticamente il quadro alle prime piogge".

Il Comitato Amici della Collina segnala, sempre sulla via Garampa, una forte criticità in località Oriola nei pressi dell’ex ristorante ’Sasso’. "Qui - scrivono il presidente e la vicepresidente - c’è ancora tutta la terra franata in strada e a malapena riesce a transitare una vettura. La sicurezza stradale è compromessa, e, nell’immediato, sarebbe almeno opportuno mettere un semaforo. Questo avviene a 5 mesi dall’alluvione ed è difficilmente accettabile. Nell’incontro dell’11 settembre a Sorrivoli, la sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini aveva anche citato la strada comunale Via Rudigliano come priorità, ma ad oggi ancora nulla, e l’autunno è alle porte. Vogliamo evidenziare che la Via Rudigliano nei pressi del civico 630 presenta un pericoloso strapiombo non ben segnalato che richiede un celere intervento di messa in sicurezza. Vogliamo segnalare una forte criticità anche sulla strada provinciale 112 in corrispondenza del civico n. 275, dove è presente una grossa frana che insiste in un tratto di strada pericolosissima che unisce Monteleone a Montenovo. Anche qui bisogna intervenire al più presto".