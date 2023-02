Frane e smottamenti a Sogliano e Sarsina

Nevicate fino a ieri pomeriggio febbraio in Alto Savio: una spessa coltre di neve, specialmente sul monte Fumaiolo 7080 centimetri e sulla catena dei Mandrioli circa mezzo metro. E proprio la strada dei Mandrioli ieri mattina è rimasta chiusa al transito dei veicoli per oltre mezzora, a seguito di un camion che si era intraversato nella carreggiata innevata, finendo con una parte del mezzo nella fossetta laterale, nei pressi del ponte di Becca di Bagno di Romagna. Anche questa volta, come in altre occasioni, il mezzo pesante è stato rimesso in carreggiata grazie al costante impegno degli operatori della Provincia, che anche ieri sono stati in azione con spartineve e spargisale lungo quella importante strada. Ieri la strada dei Mandrioli era percorribile con catene o gomme antineve, al pari della strada per raggiungere da Balze o da Alfero il monte Fumaiolo. Lungo varie provinciali d’Alto Savio, sotto il peso della neve si sono stroncati numerosi rami e alberi, situati ai lati della carreggiata, che gli operatori stradali della Provincia hanno dovuto togliere dalla strada. Il maltempo, oltre a creare alcune interruzioni nella fornitura di energia elettrica e nelle comunicazione telefoniche, ha causato frane e smottamenti lungo la provinciale SP30 a Sogliano (nella foto) e SP 29 Borello-Ranchio. Per la SP30 è stato disposto il senso unico alternato al chilometro 2,100. Inoltre nel territorio di Sàrsina, al chilometro 12 della SP 29 Borello-Ranchio, per frana in movimento, si è reso necessario vietare il traffico dei veicoli. Qui, per facilitare il ricorso alla viabilità alternativa è stata predisposta idonea segnaletica temporanea. Per chi viene da monte e va verso valle si consiglia di percorrere la SP128 Tezzo, per il tragitto inverso si consiglia la E45 fino allo svincolo di Sàrsina e successivamente la SP128.

Intanto Arpae Regione Emilia Romagna ha emesso provvedimento di allerta gialla per possibilità di valanghe, da oggi a domani per i territori di Bagno e Verghereto.

Gilberto Mosconi