Frane e strade dissestate. Conti tutti da rifare

Strade ridotte a mulattiera come la provinciale 13 Uso, frane che risalgono all’alluvione del 2023 ancora in attesa di essere sistemate e un’altra alle porte di Ponte Uso, pericolosissima e per la quale vengono spesi soldi da vent’anni e la situazione peggiora sempre di più con i massi ciclopici ormai finiti sulla strada con il rischio di rotolare sulle case dall’altra parte della strada. Sono i temi discussi nel consiglio di frazione presso la canonica di Ponte Uso dove il presidente Mauro Palmi e alcuni residenti in zona hanno incontrato rappresentanti del Comune e dell’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena sulle tematiche incentrate proprio sulla situazione delle frane e del dissesto delle strade della Valle dell’Uso. Presenti le sindache Tania Bocchini di Sogliano al Rubicone e Sara Bartolini di Roncofreddo, consigliera provinciale con delega alla viabilità, il vicesindaco di Sogliano Lorenzo Ortolani, gli ingegneri Lorenzo Cazzola, Gianfranco Arienti e Laura Capizzi e Francesca Faedi dell’ufficio di presidenza.

Ha detto Mauro Palmi: "Siamo stati dimenticati da tutti. Non si tratta di una buca, ma di una strada, la provinciale 13 Uso che è tutta dissestata e la frana pericolosissima con i massi ciclopici già finiti sulla strada". Ha aggiunto la sindaca Tania Bocchini: "Sottoscrivo in pieno tutto quello che ha detto Mauro Palmi. Abbiamo la responsabilità della situazione, ma non di quello che è successo". Ha continuato Sara Bartolini: "Oggi noi dobbiamo affrontare gli stessi problemi nei diversi comuni. Tutti hanno bisogno di progettisti e di geologi e poi di imprese idonee per questi lavori. Sulle strade provinciali 13 Uso e 88 ci sono a disposizione 5 milioni di euro. Abbiamo purtroppo avuto tagli dal governo del 70% e ora dovremo rifare i conti".

Laura Capizzi ha poi spiegato gli interventi che dovranno essere fatti, spiegando che sono 23 le strade da sistemare in tutta la provincia: "La provincia si è occupata di un’indagine. Nel caso della provinciale 13 gli interventi sono tre a cominciare dal Rio Tamburone in comune di Borghi; poi l’ingresso alle porte di Masrola che è quello più semplice e l’intervento alle porte di Ponte Uso. Qui verrà rifatto un muro alto sei metri e mezzo sostenuto da tiranti 22 metri e cento pali in cemento armato lunghi 12 metri. Bisogna regimare le acque e a monte del muro verrà fatta una canalizzazione per raccogliere le acque. I progettisti che sono espertissimi nel settore sono di Pisa e hanno fatto tanti interventi simili. Il trafficio non ne risentirà e non sarà bloccato durante gli interventi. Per la sp 88 serviranno quattro interventi. La messa in sicurezza del territorio inizierà nel 2025".

Ermanno Pasolini