Frane, fiumi e cambiamento climatico: questa sera il convegno

Per stasera, alle 21, a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno è stato organizzato un incontro per promuovere consapevolezza ed azione riguardo "le Frane, Fossi, Fiumi e cambiamento climatico". E’ l’amministrazione comunale di Mercato che invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo convegno per informare e formare sui temi di stretta attualità riguardanti gli eventi climatici estremi. Infatti negli ultimi anni, il nostro territorio valligiano è stato duramente colpito forti piogge, con conseguente straripamento dei fiumi e l’attivazione di migliaia di frane che hanno isolato molte zone. Questi eventi hanno messo in evidenza la vulnerabilità delle nostre zone, e la necessità urgente di agire in maniera sinergica, pubblico e privato, per ridurre i rischi e le conseguenze di tali fenomeni. L’incontro vedrà la partecipazione di due esperti sull’argomento: Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, esperto di geologia applicata e di gestione del rischio geologico, con una lunga esperienza dedicata alla valutazione dei rischi naturali e alla progettazione di interventi di prevenzione e mitigazione. Poi Gabriele Antolini, climatologo, agrometeorologo ed esperto di Cambiamento Climatico e ricercatore e consulente con una solida esperienza nella valutazione degli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi e sull’agricoltura. È autore di numerosi studi e progetti volti a comprendere meglio l’evoluzione del clima e le sue implicazioni per la nostra vita quotidiana. I relatori guideranno i partecipanti nella comprensione dei fenomeni climatici in atto e delle strategie da adottare per affrontare e ridurre i rischi legati al cambiamento climatico.

Edoardo Turci