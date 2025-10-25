Frane sulla Sp 88, lunedì via ai lavori

Lunedì partono i lavori di ripristino e miglioramento della provinciale 88 "Alto Uso" nel Comune di Sogliano al Rubicone, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 3 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr. E’ prevista la realizzazione di palificate con cordoli e barriere di sicurezza per il completo ripristino del piano viabile e il ripristino dei dissesti in prossimità dell’alveo fluviale. Durante i lavori la viabilità sarà a senso unico alternato ad eccezione dei punti di intervento al km 4+100 circa e al km 3+500 dove ci sarà il divieto di transito a tutti i veicoli dalle 7.30 alle 17.30 da lunedì 3 novembre. Entro il 30 giugno 2026 si prevede il raggiungimento del 90% dei lavori eseguiti.

"Si tratta di uno degli interventi che garantisce la mobilità interna del nostro territorio, in particolare nelle aree più alte dell’Uso – spiega la sindaca Tania Bocchini – Prosegue il percorso di ricostruzione post-alluvione, che stiamo portando avanti con urgenza e responsabilità, anche in considerazione delle scadenze ravvicinate previste dal Pnrr. Accogliendo una nostra richiesta, la direzione lavori ha organizzato il cantiere in modo da ridurre i disagi per i residenti: durante le pause lavorative e nei fine settimana sarà infatti garantita la circolazione a senso unico alternato, mentre negli orari di chiusura verranno comunque assicurati i servizi essenziali, a partire dal trasporto scolastico. È un impegno condiviso per restituire sicurezza e continuità alla rete stradale del nostro territorio".

e.p.