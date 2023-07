Frane sulla strada SP26 Tasse congelate alle aziende

di Gilberto Mosconi

Anche il Comune di Bagno di Romagna è da oltre due mesi alle prese col grave problema frane che hanno duramente colpito anche numerose strade del suo vastissimo territorio. Per alleviare i vari danni e le numerose difficoltà causate dall’interruzione delle strade, l’Amministrazione comunale ha approvato un provvedimento col quale viene disposta l’esenzione di tutti i tributi locali per le aziende isolate dalle frane sulla provinciale ’SP26 Carnaio’ per agevolare il tessuto socio-economico del territorio.

Lo comunica il sindaco Marco Baccini: "Abbiamo deciso di esentare dai tributi comunali gli esercizi commerciali e artigianali, situati in zona Carnaio accessibili dalla strada SP26, oggi preclusa al traffico per frane, dall’1 maggio 2023 fino al ripristino della viabilità. Oltre ai lavori edili necessari per il normale ripristino della viabilità, abbiamo assunto quella iniziativa di sostegno alle attività commerciali e artigianali che lavorano nelle zone colpite dalle frane alle quali non si può accedere, per fornire un’agevolazione in una situazione contingente così grave".

Per i lavori di ripristino delle frane, Baccini spiega: "Al verificarsi della frana, che ha causato il crollo dell’intera strada ’SP26 Carnaio’ presso Fontepaolina, abbiamo attivato lavori di urgenza per creare un varco d’emergenza e per i residenti, che è stato aperto già cinque giorni dopo la frana. Parallelamente abbiamo aperto un tavolo con la nostra Provincia per organizzare e gestire lavori di consolidamento e di messa in sicurezza del varco appena aperto e di ripristino del piano viabile nel lungo tratto franato in zona Monteguidi. Per il primo intervento, i lavori sono già stati affidati alla ditta Clas, che avvierà un cantiere per il consolidamento del varco per trasformarlo in passaggio di transito stabile. I lavori sono stati finanziati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per 248.000 euro.

Per il secondo intervento, la settimana scorsa sono iniziati i lavori della ditta Soldati. L’obiettivo è quello di creare un varco fruibile per i residenti e non solo per i mezzi di emergenza. L’importo dei lavori è stimato in circa 600.000 euro. Inoltre, al fine di mettere in sicurezza famiglie e aziende, abbiamo dato incarico alla ditta locale Bartolini per ripristinare la viabilità della strada dei Campacci".