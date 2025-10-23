Frangiflutti, ripartiti i lavori sul molo di Levante

Al porto di Cesenatico sono ripresi i lavori per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri del molo di Levante, ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Dopo la pausa per la stagione estiva e le mareggiate accadute tra fine estate ed inizio autunno, le maestranze sono tornate ad aprire il cantiere. Per completare la sostituzione delle celle, non potendo utilizzare il pontone, verrà creata una vera e propria ’pista’ per il passaggio dei mezzi pesanti e sarà realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Ricordiamo che i lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di un milione e mezzo di euro, coperti per il 98 per cento da un finanziamento della regione Emilia-Romagna. Nella scorsa primavera era stata ultimata la prima parte di riqualificazione con la realizzazione della paratoia orizzontale, il muretto antiesondazione e le paratie.

Il sindaco Matteo Gozzoli conta di rendere completamente sicuro e fruibile il molo di Levante in breve tempo: "Stiamo realizzando una importante opera di riqualificazione di questa parte del porto e le operazioni adesso si concentreranno sulla parte terminale della banchina che necessita di un intervento di ricostruzione".

g. m.