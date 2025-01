Fratelli d’Italia adesso interroga la Provincia

Con una nota del coordinatore di Verghereto, Marco Bardeschi, e del consigliere provinciale Valerio Bernabini, Fratelli d’Italia condivide le preoccupazioni manifestate dalla Confartigianato di Cesena sulla necessità di una maggiore cubatura per l’estrazione della pietra nell’alta Valle del Savio: "Il Piano provinciale delle attività estrattive è scaduto il 19 dicembre scorso e i sindaci della zona, tra i quali quello di Verghereto, non hanno ancora potuto avviare la procedura di approvazione del nuovo. Bisogna accelerare i tempi in Provincia. Per ottenere risposte certe presenteremo una interrogazione provinciale".