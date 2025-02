Fratelli d’Italia all’attacco: "Cau, ancora nessuna risposta"

Pronta replica del consigliere regionale Luca Pestelli di Fratelli d’Italia alle critiche mosse dal consigliere comunale Andrea Guiduzzi del gruppo "Savignano Insieme" sul tema dei servizi sanitari. Afferma Luca Pestelli: "Io non ho mai detto di voler tagliare servizi e presidi sanitari a Savignano sul Rubicone, nè in generale sul territorio. Da sempre mi batto per la capillarità del servizio sanitario, e contro l’accentramento che la politica regionale ha promosso in questi ultimi anni, a danno del territorio stesso. Al contrario ho chiesto che vengano istituiti, a Savignano, presidi sanitari efficienti ed efficaci che possano superare le criticità emerse nel funzionamento dei Cau". Prosegue Pestelli: "Mi sembra che qui si finga di non capire e che ancora una volta una posizione ideologica e aprioristica dissimuli la realtà dei fatti negandone l’evidenza. Lo stesso assessore Fabi ha dichiarato che non saranno realizzate nuove strutture perché i Cau non hanno dato i risultati che si attendevano, concetto così rilevante che ho deciso di riprenderlo nella interrogazione regionale che ho depositato, affinché si chiarisca il futuro della struttura di Savignano. Ai cittadini di Savignano sul Rubicone dobbiamo dare certezze: hanno bisogno di presidi di prossimità che funzionino bene. Il Cau a Savignano era stato promesso dal sindaco e avrebbe dovuto essere pronto nel 2024 e da tempo non se ne hanno più notizie. In questo contesto, è giusto che la Regione si interroghi anche sulla funzionalità del servizio dei Cau, rivelatosi insufficienti come investimento sulla medicina territoriale, perché ha comportato un aumento delle liste d’attesa e perché non ha garantito un’opportuna verifica sull’adeguatezza delle prescrizioni. È necessario creare percorsi sanitari che tutelino concretamente e in modo efficiente la salute dei cittadini". Sul tema è intervenuta anche Kitty Montemaggi (nella foto), consigliere comunale e coordinatrice di Fratelli d’Italia a Savignano sul Rubicone: "Siamo stati i primi ad aver perso il Pronto Soccorso e siamo gli ultimi a dovere aspettare il nuovo servizio Cau. Per questo abbiamo chiesto al consigliere regionale Pestelli di intervenire con una interrogazione, al fine di far luce sui tempi di apertura e sulle modalità di fruizione del Cau. Avevamo chiesto se sarebbe stato aperto 24 ore al giorno, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta".

Ermanno Pasolini