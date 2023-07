Fratelli d'Italia, "Autovelox a Cesenatico, ipocrisia della sinistra e cittadini a pagare"

"Sulla questione dell’autovelox la sinistra si comporta in maniera ipocrita e a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini". In questi termini Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Cesenatico, interviene sulla polemica relativa all’apparecchio rilevatore di velocità installato sull’ Adriatica: "Sarebbe stato sufficente che l’Amministrazione Gozzoli avesse accolto le nostre proposte, per evitare questo stillicidio sulla pelle dei cittadini, già costretti a fare i conti con un’inflazione record e rincari generalizzati. Tutti sanno che quella non è la posizione giusta per un dispositivo del genere, soprattutto se il limite è di 50 chilometri all’ora. La maggior parte delle oltre 4mila multe è stato elevato per il superamento di pochi chilometri, una vera beffa per le persone in transito, ed ora che la stagione turistica sta per entrare nel vivo è lecito immaginarsi un ulteriore aumento delle sanzioni. Ora il Comune dice di voler innalzare il limite a 70 all’ora, bene, ma è solo un contentino perché messo lì l’autovelox è funzionale solo a far cassa". Secondo Fdi "l’autovelox va installato più avanti, nel tratto di Adriatica compreso tra il Famila e l’Arca per capirci, perchè è questo il punto più pericoloso, dove si verificano più incidenti e dove la velocità andrebbe moderata e tenuta sotto controllo". Nel punto attuale "è una odiosa tassa occulta senza nessun vantaggio in termini di sicurezza stradale, anzi, diventa un elemento di potenziale pericolo perché, visto all’ultimo minuto, innesca improvvise frenate e rallentamenti".