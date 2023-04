Fratelli d’Italia contro Ausl "Questa non è eccellenza"

Il tema della chirurgia plastica è stato al centro di un altro scontro – dopo quelli sull’auto medicalizzata e i manager – tra Fratelli d’Italia e l’Ausl. Nei giorni scorsi, infatti, il partito aveva protestato per la nomina di un nuovo primario dedicato alla ‘struttura complessa’ appena costituita. Il direttore generale Tiziano Carradori aveva accusato la deputata Alice Buonguerrieri di "protervia, arroganza e mancanza di conoscenza della realtà", perché "un primario è previsto al vertice di ogni struttura complessa", anzi "ce ne sono meno di quanti indicati dal sistema sanitario nazionale". "Ma il punto cruciale è proprio l’istituzione della nuova struttura complessa", gli risponde Luca Bartolini, coordinatore nel Forlivese di Fratelli d’Italia.

"Ovvio che una volta istituita una nuova struttura complessa sia necessario individuare il relativo dirigente, ma se fino ad oggi questa struttura non c’era non crediamo che davanti a simili liste di attese, che a Forlì sono anche di 4 anni, la sua istituzione possa aiutare a risolvere il problema. L’Ausl Romagna si sta trasformando sempre più in un carrozzone perdendo di vista le reali esigenze dei pazienti: la gente chiede di essere curata bene e in tempo, quindi di avere sufficienti medici in corsia e nelle sale operatorie e non dirigenti chiusi in uffici per alimentare solamente una grande macchina burocratica". Lo stesso Carradori aveva citato, tra i compiti del primario, "gestione, piani formativi e divisione dei compiti". L’unità complessa di ‘Chirurgia plastica e ricostruttiva’ è afferente al dipartimento chirurgico e Grandi Traumi del Bufalini di Cesena. Secondo Luca Bartolini, l’Ausl è "un mega carrozzone creato perché potesse essere gestito a piacimento da Bologna".

Nel merito delle liste d’attesa, "il problema è evidente e purtroppo subito da molte donne – dice Bartolini –: i tempi di attesa per la ricostruzione mammaria dopo un’operazione di tumore al seno non sono degni di una sanità che si dichiara di eccellenza".