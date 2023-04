Fratelli d’Italia contro l’Ausl "Basta primari strapagati, servono più chirurghi"

di Elide Giordani

Fratelli d’Italia denuncia e l’Asl Romagna controbatte. Il motivo del contendere è l’istituzione al Bufalini della struttura complessa di Chirurgia plastica e ricostruttiva a cui sarà affidato il coordinamento di tutti i chirurghi plastici (13 specialisti) che operano nei diversi ospedali romagnoli. Un provvedimento inconcepibile secondo la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri e il responsabile del comprensorio forlivese di FdI Luca Bartolini. Ciò che determina il giudizio negativo dei due politici parte dal fatto che "L’Ausl Romagna taglia servizi, riduce il presidio sul territorio, elimina automedicalizzate per il soccorso dicendo che sono scelte necessarie per far fronte al proprio disavanzo, ma poi istituisce una nuova struttura complessa, che avrà bisogno di un nuovo dirigente di riferimento con i costi superiori ai 730.000 euro sui cinque anni". "Con la nuova organizzazione - sostengono gli esponenti di Fratelli d’Italia - i chirurghi plastici saranno sempre più pendolari tra una struttura e l’altra e questo potrebbe spingere a nuovi licenziamenti volontari. L’Ausl Romagna invece di assumere personale operativo continua ad accentrare la gestione e ad aumentare i costi di struttura". "Servono più chirurghi anziché nuovi primari - affermano Buonguerrieri e Bartolini -. Così facendo si rischia anche di perdere quelle figure professionali che nel tempo hanno acquisito specifiche competenze su alcuni interventi, con inevitabili ricadute sulla qualità degli interventi con danno per i pazienti". "La Chirurgia Senologica dell’Ausl Romagna da tempo è sotto pressione, ci sono attese lunghe, anche di anni, per la ricostruzione mammaria in operate di tumore al seno - dicono gli esponenti di Fratelli d’Italia -. Tempi del genere sono inaccettabili: con le risorse che servono per ingaggiare il nuovo dirigente si potrebbero assumere due chirurghi plastici per abbattere le liste d’attesa".

Durissima la risposta dell’Asl attraverso il direttore generale Tiziano Carradori che parla di "protervia, arroganza e mancanza di conoscenza della realtà". Un primario - dice Carradori - è previsto al vertice di ogni struttura complessa e non solo per la gestione ma per i piani formativi e la divisione dei compiti. Abbiamo oltre 200 primari e circa 3 mila medici, un organigramma che sta dentro i parametri previsti dal decreto del ministero della Salute. I numero dei direttori di struttura complessa inoltre è inferiore a quello indicato dal sistema sanitario benché siano una trentina le strutture complesse istituite in Romagna. Solo i cittadini normali, non i politici, possono permettersi di ignorarlo". "Non ci sarà alcun pendolarismo - dice ancora Carradori - poiché i chirurghi continueranno ad operare nelle strutture di riferimento per la ricostruzione senologica, maxillofacciale, da ustioni ed altro. A Cesena, che non ha certo il compito di sottrarre le risorse professionali alle sedi dove sono impiegate, si concentrerà solo il governo unitario di una nuova disciplina che solitamente è solo nelle sedi universitarie". "Sanitari che lasciano la nostra Asl? Il numero più basso in regione. Io le cifre le conosco, altri no, evidentemente" conclude Carradori.