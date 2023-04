Fratelli d’Italia, disegni di legge per aiutare le zone montane

Grande attenzione di Fratelli d’Italia per le aree montane, che occupano in buona parte il territorio italiano. Aree montane con tanti problemi e tanti disagi, territori che, ormai da vari decenni, sono sulla china dello spopolamento e non riescono ad invertire la rotta. Il partito di Giorgia Meloni ha presentato due proposte di legge, già oggetto di esame dall’apposita commissione parlamentare, che dovrebbero arrivare in aula, alla Camera e al Senato, entro qualche mese. Due disegni di legge che vanno ad accogliere anche richieste ed istanze proposte da cittadini e istituzioni anche del territorio cesenate.

In particolare, si chiede l’istituzione anche di "zone franche montane". Uno prevede, fra l’altro, importanti sgravi e benefici fiscali per le imprese e altresì per le famiglie che decidono di trasferirsi dalla pianura nelle località di montagna, e l’altro l’abolizione per i territori montani del numero minimo di alunni per la formazione delle classi alle elementari, medie, superiori. Una situazione scolastica precaria, quella, che si protrae ormai da tempo anche in alcune zone di montagna del cesenate e anche a Verghereto.

Sui due disegni di legge hanno focalizzato finalità, obiettivi, finanziamenti, in una conferenza che ha avuto luogo ieri al Cheers di San Piero, l’on. Alice Buonguerrieri coordinatrice provinciale, Luca Bartolini responsabile del comprensorio forlivese, Cesare Polidori responsabile della Valle Savio, Nicholas Pellegrini responsabile della Gioventù Nazionale cesenate, intervenuti a illustrare organicamente i predetti progetti di legge.

Buonguerrieri fra l’altro, ha detto: " I comuni montani sono alle prese non solo con lo spopolamento, col rischio di desertificazione, ma anche con forti difficoltà e disagi nella quotidianità. Siamo orgogliosi di aver presentato quei due disegni di legge, che daranno risposte e aiuti concreti, per invertire la mentalità attuale, con veri provvedimenti strutturali e non con una tantum".

Bartolini ha rimarcato come i due disegni di legge "guardano concretamente al futuro sia in ambito lavorativo, occupazionale, scolastico, e come sia fondamentale incentivare le imprese e invertire il trend dello spopolamento dalla montagna anche con sgravi di imposte e aiuti economici".

